Meteo Allerta meteo: gelate in arrivo stanotte

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, ha diffuso un avviso di condizioni mateo avverse a partire dalle ore 23:00 del 07.04.2021 e sino alle 07:00 del 08.04.2021. Nel corso della notte tra oggi e domani la Sardegna sarà coinvolta in gelate che interesseranno le quote collinari e montane e i fondovalle. Il fenomeno sarà limitato alle ore notturne e dopo il sorgere del sole si assisterà a un rapido aumento delle temperature. Il centro precisa poi che un fronte freddo associato a un ciclone mediterraneo sull'Italia ha portato una massa d'aria secca artica sulla Sardegna. Nel corso della notte tra oggi e domani la diminuzione delle temperature sarà accompagnata da una diminuzione dei venti e da pochissima nuvolosità.