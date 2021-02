Meteo Allerta meteo: temperature sotto lo zero e ghiaccio nelle strade

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 18:00 del 14.02.2021 e sino alle 08:00 del 16.02.2021 le temperature sulla Sardegna continueranno a essere basse nelle giornate di domenica e lunedì e sino alle prime ore di martedì. Nelle ore notturne le temperature scenderanno sotto lo zero in molte località dell'Isola e in particolare in montagna e nei fondovalle, favorendo la formazione di ghiaccio sulle strade.