Meteo In arrivo piogge, basse temperature e ghiaccio

Il Centro della Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 15:00 del 12.02.2021 e sino alle 23:59 del 13.02.2021 un avviso di allerta per: codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per rischio idraulico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso e codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per rischio idraulico e idrogeologico sull'area di allerta Logudoro. Il centro segnala inoltre che a partire dal pomeriggio di domani (13/02/2021) e almeno per tutta la mattina di dopodomani,14/02/2021, la Sardegna sarà interessata da temperature inferiori ai 2 °gradi. Per le piogge attese sull'Isola tra la serata di oggi e la mattina di domani saranno ovunque possibili formazioni di ghiaccio al suolo