Allerta meteo: codice rosso per mezza Sardegna

Dalla notte di venerdì e per tutta la giornata di sabato (28.11.2020) si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni diffuse e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed orientale: in particolare saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla Sardegna meridionale a quella nord-orientale. Inoltre saranno possibili mareggiate: sul settore meridionale nella serata di venerdì e sino alla mattinata di sabato; su quello orientale nella seconda parte della giornata di sabato.





Lo stesso centro informa che è previsto il codice ROSSO (criticità ELEVATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura; codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sull'area di allerta Montevecchio Pischinappiu; codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sull'area di allerta Tirso.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 18:00 del 27.11.2020 e sino alle 23:59 del 28.11.2020 . Nella serata di venerdì (27/11/2020) si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sulla Sardegna meridionale ed orientale con cumulati moderati.