Sardegna Congresso FASI: i nuraghi in mostra a Milano per "Io apro all'Unesco"

Verrà inaugurata oggi a Milano in occasione del congresso della Federazione delle Associazioni sarde in Italia, Fasi, la mostra sui monumenti nuragici. La civiltà nuragica, insieme con altri temi ritenuti strategici per la Sardegna (in primis quello relativo all’insularità) sarà al centro della tre giorni di discussione e dibattito che vedrà la partecipazione di diverse personalità sarde, studiosi, esponenti politici di primo piano ed esperti. La mostra “Io apro all’Unesco” sarà l’occasione per evidenziare la magnificenza , l’importanza e la strategicità dei nuraghi oggi e nelle politiche di sviluppo future, alla luce soprattutto del percorso di riconoscimento avviato presso l’Unesco e delle iniziative di carattere culturale, storico e artistico, nell’Isola e fuori dall’Isola, che fanno da corollario alla candidatura sarda.