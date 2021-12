Autunno in Romangia e in Anglona è sempre "in viaggio": week end a Valledoria





Speciale appuntamento per bimbi e famiglie

La seconda tappa di Valledoria coincide l’avvio del villaggio di Natale, situato presso i giardini del comune, con tutti i servizi di animazione per bambini e famiglie in collaborazione con la scuola civica di musica e la Onlus AEBV. L’iniziativa ha una funzione didattica, educativa e di intrattenimento dedicata alle famiglie e ai bambini che, all’interno del villaggio, situato all’interno del parco intitolato a Padre Pio, potranno trovare molte occasioni di svago e divertimento nella casa e nell’ufficio postale di Babbo Natale, nel presepe e nel teatro di Natale e tra le bancarelle e gli stand del mercatino di Natale. Nella casa di Babbo Natale i bambini potranno incontrarlo e ascoltare le sue storie. Mentre il postino all’interno dell’ufficio postale aiuterà i bimbi a scrivere e spedire la letterina con la richiesta dei doni. Il presepe sarà invece lo spazio dove poter donare e offrire materiali didattici e piccoli doni per i bimbi meno fortunati oltre che poter rivedere la riproduzione della nascita del Bambino Gesù.





Il programma



I monumenti e le attrazioni turistiche Autunno in Romangia e in Anglona a Valledoria è ancora l’occasione per i turisti provenienti da tutta l’isola e non solo, per conoscere meglio la splendida cittadina sul mare. Di particolare interesse le bellezze naturali, la spiaggia della Ciaccia, il Porticciolo, la spiaggia di San Pietro a Mare poi le bellissime chiese di Valledoria: la Chiesa della Nostra Signora di Fatima e la chiesa di San Pietro a Mare. Sabato 11 dicembre un programma impegnativo: alle ore 16.30 il ritrovo presso la parrocchia di Cristo Re, alle 17 la banda musicale Luigi Canepa e alle 18 sarà inaugurato il villaggio di Natale che resterà aperto sino al 31 dicembre ogni giorno dalle 9 alle 20. La domenica 12 dalle ore 15 il DJ set con P.R.D.One e DJ Improvviso.

Fa di nuovo tappa a Valledoria l’11 e il 12 dicembre Autunno in Romangia e in Anglona, la manifestazione promossa dalle ACLI e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude e Trigu. Un iniziativa pensata per promuovere le tradizioni culturali e religiose autunnali del territorio e allungare la stagione turistica.