Autunno in Barbagia: in preparazione gli eventi di ottobre

I visitatori hanno voglia di venire in Barbagia, di esplorare le botteghe, di gustare i piatti tipici e ascoltare musiche e canti tradizionali, e sono serenamente disposti a farlo seguendo le regole che ben conosciamo, per la sicurezza di tutti”. Laura Sagheddu, Assessora al bilancio e alle attività produttive del Comune di Dorgali: “Il grande lavoro di organizzazione svolto dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco è stato premiato dalla soddisfazione dei visitatori. Il format dell’evento si conferma atteso e apprezzato: alcune migliaia di visitatori (isolani e stranieri) hanno esplorato il percorso (oltre 20.000 mq di area pubblica).





Oltre 40 le “cortes” e le botteghe in cui i visitatori hanno potuto apprezzare le dimostrazioni di lavorazione offerte dagli artigiani e le degustazioni delle eccellenze delle aziende enogastronomiche, tutti a rappresentare la maestria e il saper fare dorgalese. Ringraziamo la Camera di commercio e l’Aspen che quest'anno, oltre alla promozione dell’evento, ci hanno supportato anche nella parte organizzativa, garantendo la presenza delle guardie giurate ai varchi di controllo del Green pass”.

Concluse le prime due tappe del circuito, Oliena e Dorgali, l’Aspen, la CCIAA e i comuni organizzano i prossimi eventi per il mese di ottobre. “Siamo soddisfatti delle prime due tappe del circuito, Oliena e Dorgali- dichiara Agostino Cicalò, Presidente della CCIAA di Nuoro. I due comuni hanno scelto modalità diverse di gestione dell’evento, entrambe molto valide, e gli operatori economici e il pubblico hanno dimostrato chiaramente il proprio apprezzamento. Sappiamo che organizzare la manifestazione rispettando pienamente la normativa anti COVID-19 è complicato e per questo forniamo tutto il sostegno possibile ai comuni che scelgono di aderire anche quest’anno”. “La richiesta di partecipazione è evidente e ci fa ben sperare per i prossimi mesi- dichiara Roberto Cadeddu, Presidente Aspen. Il pubblico si sta abituando alle limitazioni, come il rispetto del distanziamento, il numero limitato di accessi, l’utilizzo della mascherina e tutte le modalità già previste dalle norme vigenti, nonché alla richiesta del Green pass.