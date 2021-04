Camping Porticciolo: una eccellenza - Si aggiudica il "Natural Paradise"

Primo in Italia per natura e confort

Il portale Campeggi.com di KoobCamp, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2021, ha selezionato i 10 migliori campeggi e villaggi italiani nella categoria “Natural Paradise” 2021. È il Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo ad Alghero (SS), in Sardegna, ad aggiudicarsi il titolo “Natural Paradise“ 2021, premio assegnato nell’ambito della sesta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.





“Natural Paradise” è un importante riconoscimento che va alle strutture en plein air inserite in un contesto naturale particolarmente spettacolare. Il Certificato di Eccellenza Natural Paradise 2021 offre un’utile panoramica dei campeggi e villaggi turistici ideali per chi ama trascorrere le proprie vacanze immerso nella natura senza rinunciare ai comfort che un camping village può di offrire. A distinguersi nella TOP 10 è il Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo ad Alghero (SS), in Sardegna, vincitore assoluto nel 2021. Si trova nel Nord Sardegna, nella suggestiva Baia di Porticciolo, immerso nell’incantevole Parco Naturale di Porto Conte. Il Villaggio si estende su 150.000 mq di pineta e macchia mediterranea, a soli 10 Km dall’aeroporto di Alghero-Fertilia, a 20 Km dal porto di Porto Torres e a 15 Km dal centro storico di Alghero.





Il premio al Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo è il risultato finale di un’attenta analisi realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp ( https://www.koobcamp.com/ ). Ecco i migliori 10 Campeggi e Villaggi nella sezione Natural Paradise del 2021 (in ordine casuale, vincitore escluso):Campeggio Villaggio Torre del Porticciolo – Alghero (SS),Camping Village Conca D’Oro – Baveno (VB),River Village Camping – Ameglia (SP),Capalbio Glamping – Capalbio (GR),Orlando in Chianti Glamping Resort – Cavriglia (AR),Camping Laghi di Lamar – Terlago (TN),La Foce Village & Camping – Valledoria (SS),Camping Val Di Sole – Peio (TN),Camping Village Le Esperidi – Bibbona (LI),Camping Village Punta Navaccia – Tuoro sul Trasimeno (PG).





I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili anche sul portale Campeggi.com , rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.