Campagna Amica presenta l'agnello di Pasqua: a Quartu, Nuoro e Sassari

"Buono, sano e garantito." Comincia così una nota della Coldiretti che ricorda: "L’agnello di Sardegna Igp, simbolo della gastronomia della Pasqua e dell’Isola, è figlio di una storia millenaria che lo lega fortemente alla sua terra. Domani nei mercati di Campagna Amica sarà la sua giornata. In collaborazione con il Consorzio di tutela dell’Agnello di Sardgna Igp (Contas), i tutor dei mercati prepareranno degli allestimenti in cui saranno presentate tutte le qualità dell’agnello Igp: dall’allevamento, ai valori organolettici e i suggerimenti per riconoscere il vero agnello sardo. Ci saranno anche le ricette degli agrichef degli agriturismo Campagna Amica, che presenteranno i diversi modi di cucinare ed esaltare il gusto dell’agnello sardo Igp.





Un agnello nato, allevato e macellato in Sardegna, nutrito con il solo latte delle madri che pascolano nei verdi campi sardi. Le iniziative si terranno domani mattina a partire dalle 10 nei mercati di Quartu Sant’Elena a Pitz’e serra, a Monserrato in via del Redentore, a Oristano nel mercato coperto di via degli Artigiani, a Nuoro in piazza Emanuele e a Sassari al mercato coperto di Luna e Sole e all’Emiciclo Garibaldi. In quest’ultimo mercato il Contas in collaborazione con Campagna Amica, presenterà l’indagine “L’agnello di Pasqua”, con tutti i dati e curiosità sull’agnello di Sardegna Igp e non solo.