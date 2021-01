Sorso: "Arte & Moda " compie 20 anni e diventa Accademia

Venti anni di attività festeggiati con tantissimi successi e di recente il riconoscimento di istituto di insegnamento superiore: la Scuola Arte&Moda di Sassari diventa Accademia e con la sua fondatrice e docente, Vittoria Dore, si prepara alle grandi sfide che da sempre guidano l’attività di una realtà unica in Sardegna e tra le migliori in Italia.

“Accademia Arte & Moda Sassari - Dove i sogni e le idee prendono forma e diventano realtà” è il claim di questo straordinario laboratorio di idee, dove centinaia di allievi da tutta l’isola in questi anni hanno avuto la possibilità di coltivare il proprio talento, la propria passione, di farne una professione e un lavoro vero, apprendendo le tecniche più innovative, da quelle base a quelle più avanzate, con risultati che per molti di loro si sono trasformati in successi sulle grandi ribalte nazionali e internazionali e in importanti riconoscimenti e premi.

Corsi di formazione professionale per stilisti, modellisti e sarti, corsi di aggiornamento e corsi personalizzati: una scuola che nell’isola non ha pari in altre realtà similari che pure oggi cercano di imitarne il format e la visione, affiliata al prestigioso Centro Internazionale di Alta Moda Sartoriale (70 anni di storia e di Scuola di formazione, tra le più rinomate tra quelle che in Italia rilasciano diplomi e certificazioni di qualifica), con sede madre a Roma, di cui l’Accademia Arte&Moda è filiale esclusiva per la Sardegna.





Un laboratorio in cui ogni studente viene seguito in maniera personalizzata sviluppando le competenze più adatte al proprio talento, alle proprie caratteristiche e inclinazioni in un programma di formazione coerente con le richieste dell'industria e della moda e sempre attento alle istanze dei tempi. Cinque i corsi con qualifica o diploma - Fashion design, Sartoria professionale Donna, Sartoria professionale Uomo, Modellistica Alta moda Donna e Uomo - e numerosi altri corsi a partire da quelli base fino a quelli di Plissé, di Costumi per lo spettacolo ai propedeutici per le selezioni delle Scuole Internazionali di Moda.





Punto di forza di quella che non è un semplice corso di cucito ma una vera e propria Scuola di moda sono i percorsi didattici, con classi a numero chiuso e ‘fatti su misura’ per una preparazione altamente professionale, dove l’acquisizione di abilità tecniche e pratiche rappresenta uno degli obiettivi primari ed è realizzata attraverso la massima attenzione riservata ad ogni singolo studente e attraverso approfondimenti in workshop, seminari, laboratori e nel confronto con professionisti esperti che da anni operano nel settore e che vogliono trasmettere la loro esperienza e professionalità. Un luogo in cui vengono formate personalità creative e tecniche non solo per insegnare un mestiere che può diventare un lavoro, ma per costruire e fare propria una cultura ben più ampia.





Il target della scuola sassarese è fatto di tantissimi giovani, diplomati ma anche laureati che arrivano con le idee chiare, pensano già in grande e vogliono il meglio. Ma anche di tante persone di mezza età, che vogliono rimettersi in gioco e dare corpo al sogno e alla passione di una vita, in qualche caso partendo da zero, in altri casi per aggiornarsi e perfezionarsi.

“Nell’Accademia Arte & Moda tutti i corsi dal cucito al cartamodello, fino al disegno di moda, offrono dei titoli distinti, quindi chi vuole seguire solo il corso di cucito, ha la possibilità di specializzarsi anche solo in questa disciplina - spiega la fondatrice e direttrice dell’Accademia Arte&Moda Vittora Dore - seguirli tutti però permette di formare un esperto a tutto tondo, per una formazione completa e non a compartimenti stagni. Il sarto di oggi deve infatti non solo sapere assemblare ma aprirsi a nuove competenze - sottolinea - e diventare egli stesso creatore di moda. Questa visione più ampia serve sia a sviluppare il senso estetico sia a educare e guidare il cliente. Il sarto moderno dovrà essere esperto di cucito, sì, ma dovrà anche possedere la giusta conoscenza come consulente di immagine e stilista. Il mondo va in una direzione fortemente collaborativa, condividendo e interagendo in squadra ed è importantissimo e fondamentale guardarsi attorno, confrontarsi con il resto del mondo.





L’artigiano che chiuso nel proprio laboratorio evita il confronto con altri professionisti, ostacola la propria crescita, sapersi confrontare e competere serve a migliorare se stessi cercando di offrire quel ‘di più’ che fa la differenza, puntando a rinnovarsi costantemente. Per questo sono importanti il lavoro di ricerca e l’aggiornamento continuo, lo studio di materiali sempre più innovativi e lo studio degli stili e delle tendenze. Mi piace ricordare, e lo faccio con grandissimo orgoglio per loro e anche per me - che molti degli allievi che hanno portato a termine il percorso nella nostra scuola hanno creato la loro attività in proprio, alcuni a Sassari o in altre parti della Sardegna e una persino in Spagna. Questa è una grande soddisfazione, perché rende concreti e tangibili il sogno e la visione che nutrono questo percorso trasformandoli in opportunità vere”.

Il metodo di taglio “Guarino”. Creato nel 1950, per la sua semplicità di apprendimento e costruzione è sempre stato il più usato sia nelle scuole sia nei laboratori. La sua perfezione misurabile e valutabile in ogni momento dallo studente o dal professionista, nel corso del proprio lavoro lo rende un metodo unico al mondo. Il metodo di taglio “Guarino” si basa sull’ausilio di squadre computerizzate e brevettate che permette la costruzione di prototipi di qualsiasi genere sia per la sartoria artigianale sia per l’industria in serie con una professionalità che non si trova in altri metodi similari e che ne hanno fatto nel corso degli anni il sistema più imitato, ma mai raggiunto in perfezione. Il didattico della C.I.A.M.S. (Centro Internazionale Alta Moda Sartoriale) tratta la materia in ogni suo aspetto: dall’abbigliamento femminile a quello maschile e dalla modellistica di base, allo sviluppo delle taglie industriali.

Vittoria Dore. Originaria di Flussio, giovanissima lascia il piccolo centro della Planargia per inseguire il proprio sogno e si trasferisce in Piemonte per iscriversi ai corsi in una sede locale del Centro Internazionale Alta Moda Sartoriale in cui, dopo aver conseguito i diplomi, prende l’abilitazione all’insegnamento. Dopo un’esperienza di 7 anni in Toscana, dove apre una scuola affiliata CIAMS, decide di tornare in Sardegna, a Sassari. E’ qui che nel 2000, fra timori e grande ambizione e volontà, scommette ancora una volta sul proprio talento e la professionalità maturata negli anni e apre la Scuola Arte&Moda. E’ subito un successo, l’alto livello dell’offerta formativa e delle tecniche sempre all’avanguardia e al passo con i tempi, insieme con le possibilità concrete di uno sbocco lavorativo, ne fanno un punto di riferimento unico che richiama allievi da tutta l’isola. “Ai miei tempi per poter fare questo percorso era necessario spostarsi dalla Sardegna - sottolinea la fondatrice - cosa non sempre facile e anche dispendiosa economicamente. Credo che oggi, poter realizzare tutto questo senza doversi spostare rappresenti un grande vantaggio e una non trascurabile opportunità per chiunque voglia coltivare questa arte e in particolare per i talenti della nostra isola”.

Dove si trova. Accademia Arte & Moda - Piazzale Segni, 1 - Sassari - Tel. +39 3400635236

info@scuolaartemoda.it - www.scuolaartemoda.it