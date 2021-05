Il Banco di Sardegna istituisce riferimenti operativi specifici dedicati alle imprese

Dal punto di vista operativo non ci saranno disagi in quanto i codici Iban resteranno gli stessi e l’attività ordinaria di routine continuerà a essere svolta presso l'attuale filiale radicataria del rapporto, mentre il valore aggiunto è che dal 31 maggio le imprese potranno avvalersi di un gestore specializzato a loro dedicato. Allo stesso tempo, le altre filiali della rete si potranno meglio focalizzare sulla gestione dei privati e dei piccoli operatori economici. Nell'ottica poi di rafforzare il coordinamento e la penetrazione commerciale sui territori, avvicinando i punti decisionali al cliente, sono state create 3 Direzioni Regionali (Sardegna Nord, Sardegna Centro e Sardegna Sud), che si avvarranno sul territorio di otto Area Manager (Cagliari, Sud Est, Sud Ovest, Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano e Penisola).





Infine, per garantire il coordinamento organizzativo e commerciale e poter dare il necessario supporto specialistico alle Direzioni Regionali, ai Centri Imprese e alla rete, viene ridisegnata e rafforzata la struttura centrale dell'Area Affari, che si articolerà in quattro Servizi (Imprese e Corporate Finance, Famiglie e Piccoli operatori economici, Wealth Management e Pianificazione distributiva/monitoraggio commerciale/marketing) che saranno anche la cinghia di trasmissione tra Capogruppo/Direzione Generale e Rete.





Giuseppe Cuccurese, Direttore Generale del Banco di Sardegna, commenta: “Si tratta di un importante cambiamento nel nostro modello distributivo, che avviene proprio nel momento in cui è assolutamente necessaria una forte focalizzazione sul territorio e sulle iniziative che verranno attuate per rilanciare l’economia e le imprese. Questo nuovo assetto si coniuga perfettamente con la nostra ambizione di leadership e l'attitudine al costante miglioramento, in un contesto in cui il cambiamento non deve più essere percepito come un evento straordinario ma come una naturale necessità per stare al passo con i tempi e continuare a crescere”.

Da lunedì 31 maggio il Banco di Sardegna avvierà l'attività di 4 Centri Imprese a Cagliari, Sassari, Nuoro e Roma, con 4 uffici satellite rispettivamente a Olbia, Oristano, Milano e Genova. Si tratta di strutture caratterizzate da elevata specializzazione nella finanza d'impresa e interamente dedicate alle realtà produttive più strutturate e complesse, con un fatturato annuo di almeno 2,5 milioni di euro per la Sardegna e di 10 milioni di euro in Penisola. L'adozione di questo nuovo modello consentirà di essere ancor più vicini e focalizzati sulle esigenze delle imprese, proprio nel momento in cui le aspettative di ripresa cominciano a concretizzarsi e la vicinanza, la facilità di dialogo e la qualità delle risposte diventano più che mai un fattore vincente.