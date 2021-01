Sassari: rinviato il pagamento del canone unico

Per consentire l'esatta quantificazione degli importi dovuti, da calcolare sulla base delle tariffe in corso di approvazione, il termine di scadenza del 31 gennaio è prorogato sino a nuova comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale che verrà divulgata non appena sarà adottato il relativo provvedimento.

Il Consiglio comunale ha istituito e approvato il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.