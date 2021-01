Proroga di un mese per i contributi Inps dell'agricoltura

Nella fattispecie la proroga della scadenza è riservata agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni già beneficiari dell'esonero previsto dalla legge del 18 dicembre 2020 numero 176.





La quarta rata è quindi sospesa sino al 16 febbraio 2021, in attesa del ricalcolo da parte dell'INPS che comprenderà l'esonero previsto dal decreto di dicembre. Per tutte le informazioni e per attivare la procedura di proroga è possibile rivolgersi agli uffici del Patronato Epaca di riferimento.

E’ stata prorogata di un mese (al 16 febbraio anziché al 16 gennaio), come richiesto da Coldiretti, il pagamento dei contributi previdenziali per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. È quanto comunica Coldiretti Sardegna plaudendo alla misura contenuta nel Decreto Milleproroghe.