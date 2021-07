Alghero: il quartiere delle zecche - Al Carmine le erbacce raggiungono l'altezza degli ulivi

Un quartiere cresciuto tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso per dare risposte all'edilizia abitativa convenzionata, cooperative, case popolari. A quei tempi in pieno boom economico i prezzi a metro quadro delle case in città e nei quartieri bene erano affetti da follia gioiosa rispetto al mercato nell'intera provincia di Sassari. Il Carmine rappresenta quindi una soluzione ma come tutte le cose periferiche il quartiere, man mano che cresceva e aumentano residenze e insediamenti, non cresce di pari passo sul fronte dei servizi di pubblico interesse. Perfino il grande viale di accesso rimane a lungo uno sterrato nonostante il quartiere fosse già affollato di abitazioni.





La stessa rete fognaria ha subito ritardi pesantissimi prima di essere collegata a quella urbana. Una premessa per evidenziare che quando si sta lontano dai salotti buoni gli atti dovuti, come la infrastrutturazione pubblica, diventano privilegi che vanno conquistati a fatica, con sacrificio, disagi e lunghe attese.





Da allora a oggi ci sono stati indubbiamente dei miglioramenti, peraltro dovuti, ma l'atteggiamento e l'attenzione verso la periferia non sono cambiati. Né con amministrazioni di sinistra e tantomeno di destra. Un vecchio adagio. Ma ora al Carmine si sta registrando una situazione paradossale : dell'intero quartiere si sono impadronite le erbacce che raggiungono la stessa altezza di alcuni alberi di ulivo, che oscurano la viabilità, impediscono ai bambini di giocare in quelli che dovrebbero essere spazi verdi di godimento pubblico e allo stesso tempo ospitano una quantità incredibile di insetti, dai topi alle mosche, zanzare e le pericolosissime zecche, determinando problemi anche di ordine sanitario.

La presenza massiccia di insetti infatti, proprio per la presenza delle erbacce a ridosso delle abitazioni, costituisce un pericolo serio.





Gli abitanti del Carmine si sono stancati, hanno scritto a tutti gli assessori, al sindaco, hanno ricevuto anche visite di cortesia da parte di alcuni esponenti della giunta, ma la foresta di erbacce continua a crescere, nonostante le promesse.

La sensazione di abbandono che si respira nel quartiere è consolidata anche dalla presenza di materiali da risulta abbandonati ai lati delle strade, in una condizione di disordine avvilente che non favorisce di certo la vivibilità del quartiere. Ma non solo : in un cantiere edile che ha concluso il suo intervento ormai da 2 anni continua a troneggiare una gru che rappresenta un pericolo soprattutto per i bambini.





Parlare di spazi verdi in grado di dare decoro al quartiere è completamente inopportuno : un simbolo di questo degrado a oltranza è rappresentato dal campo sportivo, in completo abbandono ma non soltanto sul piano gestionale, soprattutto sotto l'aspetto della manutenzione e del rischio incendi. Una situazione complessivamente disastrosa che non depone a favore ne della amministrazione in carica né di quella che l'ha preceduta, che guarda caso, pur avendo colorazioni politiche diverse, hanno però lo stesso atteggiamento di menefreghismo istituzionale verso il quartiere del Carmine.