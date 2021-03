Alghero. Via Roma bilocale completamente ristrutturato a nuovo.

Alghero, nel cuore del centro storico in via Roma, bellissimo appartamento in perfette condizioni, in contesto decoroso e curato.





L’appartamento è sito al secondo piano ed è suddiviso su due livelli. Composto da un bel soggiorno con angolo cottura ed un bagno più al piano superiore, una camera matrimoniale mansardata.







L’immobile si caratterizza per la sua doppia esposizione, l’ottima luminosità e le ottime condizioni nel quale si presenta. Tutti gli ambienti sono finestrati, mansarda compresa, che presenta due belle finestre.





Euro 119.000,00





Classe energetica F. Ipe 148,49 kwh annui/mq







Per informazioni e appuntamenti contattaci tramite Tel. 079.982471 o inviaci un messaggio su Whatsapp 3207678134