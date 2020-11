Alghero Via Principe Umberto, biletto in ordine

Alghero nel cuore del centro storico, in Via Principe Umberto, proponiamo appartamento in buone condizioni sito al primo piano in piccola palazzina.







L'appartamento è composto da ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera da letto matrimoniale, camera alcova, un bagno ed una lavanderia.







L’appartamento si presenta in ottime condizioni, vano scale ampio e palazzina in ordine.





Classe energetica G. Ipe 175 kwh/ma annui





Euro 140.000,00







Per informazioni e appuntamenti contattaci tramite Tel. 079.982471 o inviaci un messaggio su Whatsapp 3207678134