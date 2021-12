Prima vittoria in E- STC per Lonati Caffi reparto corse - Successo a Magione





Una ulteriore conferma che per il sodalizio lombardo arriva a fine stagione e rinsaldare tutti i motivi che hanno portato allo sviluppo dell’ambizioso progetto. “Vincere è un’autentica scossa - ha affermato Riccardo Lonati - La nostra vettura è sempre più sviluppata e ci consente di conquistare risultati che infondono sempre maggiore fiducia per continuare a sviluppare il progetto che abbiamo iniziato in questa stagione”. “La progressione non si è fatta attendere – ha dichiarato Alex Caffi - e dopo essere stati protagonisti sul podio, ora è arrivato il successo assoluto. È una grande gratificazione per la nostra giovane realtà, che si conferma già di ottimo livello grazie alle figure professionali che la compongono”.

L'esperto driver bolognese Giacomo Ghermandi, al volante della Tesla curata da Lema Racing, ha centrato un doppio successo sul circuito umbro di Magione. L’alfiere Lonati Caffi reparto corse ha vinto la gara 2 nella Q Race con un tempo di 4'11.286 battendo Lorenzo Semprini e Massimiliano Mugelli; e le eccezionali performance sono proseguite per il driver bolognese anche nella Main Race, dove vince la gara 2 con un tempo di 12'38.554 portandosi in testa rispetto a Massimiliano Mugelli e Matteo Filippi, rispettivamente secondo e terzo. Per Giacomo Ghermandi l'intesa con la vettura è stata immediata ed è arrivata già dalle prove, ottimo il feeling creato con l'auto a propulsione completamente elettrica schierata dal team del driver Formula 1 monegasco e dell'imprenditore bresciano.