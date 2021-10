Sport Il pasticcio della continuità territoriale rinvia il debutto dell'Amatori Rugby Alghero

Rinviato ancora una volta l’esordio dell’Amatori Rugby Alghero nel campionato di Serie A: a seguito dell’impossibilità per l’A.S. Rugby Milano di garantirsi i biglietti aerei per la trasferta in Sardegna, la FIR ha deciso di rinviare l’incontro, inizialmente previsto per il 24 ottobre a domenica il 28 novembre 2021, sempre nel campo da rugby di Maria Pia e con inizio alle ore 14:30.