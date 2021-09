Cubeda ci crede: domenica decisiva per il titolo con la Coppa Nissena

Dopo le verifiche di venerdì, sugli emozionanti 5450 metri che uniscono Ponte Capodarso con la località Santa Barbara, alle porte della città nissena, sabato alle 9.30 partenza della prima delle due salite di ricognizione previste. Domenica 26 settembre alle 9.00 il via di gara 1 e a seguire di gara 2. Come per tutto il CIVM, le fasi più intense della competizione saranno trasmesse in live streaming e in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky). Cubeda dichiara alla vigilia della Coppa Nissena: “A Erice è stato un fine settimana quasi inspiegabile. Ho percorso due salite senza riuscire a spingere come volevo, non avevo né la tenuta né la trazione necessarie. E’ stata una gara ‘enigmatica’, ma dobbiamo immediatamente riprendere la giusta strada, quella che quest’anno abbiamo intrapreso fin dall’inizio. Caltanissetta è tutta un’altra gara, molto più scorrevole, quindi spero sia anche tutta un’altra domenica. Aldilà dei discorsi sui titoli in palio, l’obiettivo è prenderci la rivincita rispetto a Erice in quella che sarà l’ultima gara tricolore e di nuovo in casa in Sicilia. I risultati stagionali sono stati ottimi, l’obiettivo è concludere nel migliori dei modi questo CIVM”.