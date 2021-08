C'è attesa per il "Gran fondo del parco di Tepilora" - Sport e ambiente sui monti di Torpè

Alle 9,30 ci sarà l’apertura delle griglie presso via Monte Nurres, mentre la partenza è fissata per le ore 10. La competizione ciclistica del 29 agosto è il quinto appuntamento, tra gli otto in programma, del circuito regionale Sardinia Cup MTB 2021. Il tutto si svolge all’interno delle attività della Federazione ciclistica italiana (Fci), ente pubblico di settore e diretta emanazione del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano). “Sport e ambiente si dimostrano sempre di più una ricetta vincente sul piano della valorizzazione delle aree rurali e protette d’Italia”. Lo ha detto il presidente del Parco, Giuseppe Ciccolini, che ha aggiunto: “Si tratta di un turismo maturo ed ecosostenibile attraverso cui far conoscere il nostro Parco e le comunità che lo popolano e che negli ultimi anni, grazie all’impegno degli appassionati e delle loro associazioni, sta crescendo in termini di numeri e di qualità dei visitatori”. “Torpè, dopo diverse attività promosse fino a oggi, si sta confermando un appuntamento da fissare sull’agenda dei ciclisti di mountain bike. Una tappa dall’alto tenore agonistico e dall’innegabile valorizzazione ambientale che, con la cornice del Parco di Tepilora, ci permette di raccontare il territorio a un pubblico attento e capace di spostarsi, se ben coinvolto, anche nei mesi extra estivi”.





Così il sindaco di Torpè, Martino Sanna, che ha precisato: “L’agro del nostro comune è la vera cerniera che unisce il mare e la montagna dell’area protetta: siamo a pochi chilometri dal pluripremiato litorale di Posada e dalle montagne di Lodè e Bitti: un punto centrale unico da cui partire, in questa occasione con le due ruote, alla scoperta del Parco”. “Già da diversi giorni – ha spiegato il presidente di MOTUS Asd, Fabio Novelli – alcuni dei partecipanti alla gara stanno testando il percorso con le loro mountain bike. Una tappa circolare che è stata totalmente ideata dai ciclisti della nostra associazione, grazie a una straordinaria conoscenza dei luoghi. Abbiamo preparato quindi uno dei migliori tracciati del circuito regionale, lavorando tanto sui sentieri (i “single track”) che raggiungono il 20 per cento di tutta la percorrenza e facendo in modo che l’aspetto puramente sportivo fosse arricchito da un contesto ambientale davvero inimitabile”. Per le diverse informazioni si possono contattare gli organizzatori dell’Associazione MOTUS Asd: Fabio al 3347884460, Francesco al 3394654871, Efisio al 3284642333. Oppure si può scrivere via e-mail: motusasd.sardegna@gmail.com

Sono attesi oltre 200 partecipanti in mountain bike (MTB) per la manifestazione sportiva organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica MOTUS Asd di Posada, che il 29 agosto taglierà il nastro della partenza e dell’arrivo a Torpè, attraversando sentieri e strade sterrate tra le colline e le montagne che dominano il paese baroniese fino a raggiungere le cime più alte, intorno ai 600 metri, in territorio di Lodè. Ben 42 km in cui saranno messe a dura prova le doti tecniche dei partecipanti, con un dislivello accumulato di circa 1380 metri. Un vero e proprio tour all’interno dell’area protetta, capace di contribuire alla scoperta di luoghi unici e fra i più suggestivi del Parco naturale regionale: convinto sostenitore e finanziatore della rassegna sportiva. Il patrocinio gratuito è stato concesso inoltre dall’Agenzia regionale Forestas che ha autorizzato l’attraversamento di diverse aree da lei gestite e la piena collaborazione per l’evento. L’appuntamento è alle ore 7.40 del 29 agosto nel campo sportivo di Torpè per la verifica delle tessere e la regolarizzazione delle iscrizioni che si chiuderanno alle 9.