Sport Sassari calcio Latte Dolce: si comincia a sudare - Oggi doppia seduta ...a Usini

È ripresa ufficialmente la stagione del Sassari Calcio Latte Dolce. Al “Peppino Sau” di Usini, mister Pierluigi Scotto, insieme al suo staff, composto da Roberto Sai, Sandro Cau e Massimo Sole ha diretto il primo allenamento della stagione 2021-2022. Tanti i volti nuovi, ma tante anche le conferme, in quello che, per i sassaresi, è il sesto campionato consecutivo in Serie D. Oggi martedì mattina si ritorna in campo, per la prima doppia seduta stagionale. Il mister Pierluigi Scotto ha commentato il primo allenamento della sua squadra:



"Questo allenamento è servito soprattutto per dare un’impronta su quello che vogliamo fare nel corso della stagione. Oggi abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci. Alcuni ragazzi sono in prova, mentre altri devono subito capire quali sono le mie idee calcistiche e quello che vogliamo fare sul campo dal punto di vista tecnico-tattico. L’obiettivo principale è quello di fare bene: abbiamo una squadra rinnovata, ma con diverse conferme. Vogliamo cercare di fare bene e proveremo a vincere tutte le partite: dobbiamo mettere impegno e umiltà in campo. Si deve lavorare con le idee giuste. Le sensazioni sul mio ritorno, conclude il mister sassarese, sono strane perché siamo a Usini e non a Latte Dolce. Non guardiamo al passato, anche se è stato importante: il futuro è però interessante e difficile, perché il campionato di Serie D è tosto."