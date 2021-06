Omar Magliona lascia la SaMo Competition

Al momento sono già in fase avanzata di definizione gli accordi con una nuova squadra, insieme alla quale proseguire gli impegni nel CIVM 2021. Magliona: “Siamo pronti a rimetterci in gioco, proprio come dichiarato domenica nel dopogara. Ringrazio i meccanici Vincenzo e Guido che hanno sempre assecondato le mie richieste. Ora però l'obiettivo principale è tornare a ottenere risultati di vertice nel più breve tempo possibile. La soluzione è in costruzione e, visto lo stato avanzato attuale, siamo fiduciosi: abbiamo tutto quanto serve per un'operazione del genere e tra staff e partner abbiamo sempre dimostrato professionalità e know-how, oltre che risorse economiche e morali. Abbiamo sempre dato il massimo".

Omar Magliona ha interrotto la collaborazione con il team SaMo Competition per mancanza di sintonia nel lavoro di squadra. La decisione è stata presa dal pilota sardo nella serata di domenica scorsa dopo l'ottavo posto assoluto e terzo di classe ottenuto al 50° Trofeo Vallecamonica, terzo round del Campionato Italiano Velocità Montagna affrontato al volante dell'Osella Pa2000 Honda. Il nove volte campione italiano Prototipi si è immediatamente concentrato su nuovi orizzonti, che si conta di poter ufficializzare nel più breve tempo possibile.