Sport Cagliari: festeggiamenti al Sardegna Arena nell’ultima partita di campionato - sconfitta 0 a 1 con il Genoa. Stagione “salva” per i rossoblu

Un Cagliari salvo, con birretta post festeggiamenti ancora in mano, non ingrana contro un Genoa che invece oltre che aver sete aveva ancora fame. Perde 0 a 1 una partita senza mordente. Il primo tempo della partita si svolge in tranquillità per entrambe le squadre. Il Cagliari prende un palo al 4’ con Joao Pedro. Il Genoa trova il primo goal della gara al 13’ in contropiede di Shomurodov. Il resto del primo tempo non offre grosse emozioni concludendo così dopo due minuti di recupero la prima parte della contesa. Il secondo tempo parte lento e senza brio. Verso metà tempo il Cagliari va quasi vicino alla rete del pareggio con un tiro bloccato quasi sulla linea di porta del Genoa. Il Genoa va vicino al raddoppio con un tiro rasoterra di Kallon parato da Cragno. Il Genoa ci prova di più e i rossoblu subiscono ancora ebbri dai festeggiamenti post salvezza. Il Cagliari ha concluso oggi dopo la partita con il Genoa al Sardegna Arena una stagione travagliata. Una stagione al di sotto delle aspettative. Il presidente Giulini costruì una squadra pensata per raggiungere l’Europa league con nomi di spessore e un allenatore, giovane e ambizioso, Di Francesco. Qualcosa andò storto, la squadra con Di Francesco non ha mai veramente ingranato. I critici ritengono che uno dei motivi fosse proprio il fatto che la squadra, costruita per raggiungere grandi obiettivi, vistasi in grosse difficoltà, non riuscisse a ridimensionare i propri obiettivi a quelli di una squadra medio-piccola che ha bisogno di salvarsi. La squadra sembrò non riuscire mai a calarsi nella mentalità di chi deve solo salvarsi. Dopo l’ennesima sconfitta con in panchina Di Francesco, fresco di rinnovo, una partita, inoltre, persa in casa contro i rivali nella corsa salvezza del Torino, venne esonerato e al suo posto fu scelto Leonardo Semplici un uomo concreto e abituato agli ambienti di provincia. Il Cagliari trovato da Semplici era un Cagliari ferito, lacerato, quasi distrutto, terzultimo in classifica con soli 15 punti e a 10 giornate dalla fine del campionato. L’arrivo di Semplici ha portato subito a tre risultati utili consecutivi. Il Cagliari è riuscito, partita dopo partita, a riprendere in mano la propria stagione e a volte è riuscito a vincere anche partite difficili come contro la Roma o ha trovato punti importanti contro squadre lanciatissime come il Napoli di Gennaro Gattuso. La stagione si è conclusa con 38 punti dopo la sconfitta contro il Genoa in 15a posizione. Per quest’anno è andrata così: abbastanza male all’inizio e in forte ripresa sul finire della stagione; il presidente Giulini ha confermato per il prossimo anno Semplici sperando possa portare ad una salvezza più agevole nella prossima stagione e perché no magari anche a qualcosa di più. (p.t.)