Cagliari: vittoria rocambolesca per 4-3 con un goal di Cerri all’ultimo respiro

Era una partita difficile per i rossoblu. Una partita da dentro o fuori quella di oggi contro il Parma. Uno di quegli incontri da vincere a tutti i costi e gli uomini di Semplici ce l’hanno fatta. Ce l’hanno fatta in una gara pazzesca che ha visto i rossoblu sotto per 2 a 3 fino a 5 minuti dal fischio finale. I minuti di recupero son stati decisivi. Con le reti nel recupero di Pereiro e Cerri al 94’ il Cagliari può sperare ancora nella salvezza. Il traguardo è lontano ma non irraggiungibile. Chissà che questa vittoria al fotofinish dia la carica per salvare una stagione disastrosa. (p.t.)