La Dinamo sconfitta al PalaSerrademigni dall'Olimpia Milano

Dinamo in campo con il classico starting five Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius e Gentile, mentre coach Messina risponde con Micov, Tarczewski, Delaney, Shields e Brooks. La Dinamo inizia con Spissu da tre punti, per Milano risponmde Shields: primo allungo biancorosso con Delaney in lunetta. Bilan si iscrive a referto e il contropiede chiuso con la schiacciata di Burnell dice 7-4. Reazione autoritaria di Milano che piazza un break di 11-0 condotta da Shields, a quota 9 punti dopo 6’. Burnell ferma l’emorragia, rotazione di uomini in casa biancoblu: in campo Kruslin e Happ. Reazione di orgoglio del Banco che scrive un parziale di 6-2 con i primi punti di Happ e il contropiede della coppia Bendzius-Kruslin (13-16). Difesa arcigna della Dinamo nell’ultimo giro di cronometro e canestro di Katic per il -1, risponde Rodriguez dai 6,75. Il primo quarto si chiude 15-19.





I sassaresi si riportano a -1 con Happ e la tripla di Katic, ma 5 punti di fila di Leday riporta gli ospiti avanti (20-28). Treier interrompe il digiuno isolano, Spissu punisce dai 6.75 scrive il -5. Ma l’Olimpia, trascinata da Delanay, in doppia cifra, scrive il +13 con 4/5 dall’arco (27-40). Timeout Dinamo. I padroni di casa rosicchiano 4 punti dalla lunetta con Bilan e Bendzius riportando lo svantaggio sotto la doppia cifra. Buona difesa della Dinamo dopo tanta sofferenza sul pick and roll delle scarpette rosse, gancio destro di Bilan che chiude il primo tempo 33-40. Il Banco entra bene nel secondo tempo con 3 punti di Burnell, Shields ritrova confidenza con il canestro dall’arco: gli ospiti si caricano di falli, Tarczewski in panchina con 4 falli. Botta e risposta dai 6.75 tra Spissu e Delaney. Magia di Burnell in fade away, seconda tripla in fila di Spissu per il-3.





Milano ricaccia indietro Sassari con Leday che infila il diciannovesimo punto personale, bomba di Gentile che dà ossigeno agli isolani. Quinta tripla di Spissu per il nuovo -3, Biligha ricaccia indietro il Banco: break meneghino con Micov dai 6,75 ed è -10 al 30’ (51-61). Jason Burnell apre l’ultima frazione, Kruslin non monetizza il tecnico sanzionato alla panchina milanese e la Dinamo è 6/13 dalla lunetta. Delaney sblocca l’Olimpia e segna i primi 3 punti dell’ultimo quarto. L’asse croato Katic-Bilan apre il break, Spissu punisce dall’arco e Milano chiama minuto sul 60-64 con 5’30’’ da giocare. Spissu firma il ventello dalla media con il canestro del -2. Ma Milano piazza il break con due triple di un ispirato Leday (25) e la seconda bomba di Shield ed è +11 (62-73).





Rodriguez allunga il parziale a 12-0 e mette il sigillo sulla vittoria dell’Olimpia. Il secondo tecnico a Ettore Messina costringe il coach milanese a lasciare il campo, Spissu monetizza il libero e accorcia lo svantaggio con l’ennesima tripla. JB a rimorchio sull’errore di Bendzius. Shields in lunetta riporta i suoi sopra in doppia cifra. Canestro and one di Gentile quando inizia l’ultimo giro di cronometro, Biligha chiude il match che finisce 73-85. Dinamo Banco di Sardegna – Milano 73-85 Parziali: 15-19; 18-21; 18-21; 22-24.





Progressivi: 15-19; 33-40; 51-61; 73-85. Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 24, Bilan 10, Treier 2, Chessa , Kruslin 2, Happ 4, Katic 7, Burnell 14, Bendzius 2, Gandini, Gentile 8. All. Pozzecco Assist: Bendzius e Burnell 4 - Rimbalzi: Burnell 7 Milano: Leday 28, Moretti, Micov 6, Moraschini, Rodriguez 6, Tarczewski 2, Biligha 8, Cinciarini 2, Delaney 11, Shields 19, Brooks 2, Wojciechowski 1. All. Ettore Messina Assist: Rodriguez 10 - Rimbalzi: Leday e Micov 6 Le parole di coach Gianmarco Pozzecco ai microfoni di Dinamo TV “Faccio i complimenti a Milano, ha giocato una partita tosta, mi sembra un po’ la fotocopia della gara d’andata dove eravamo abbondantemente in partita, i nostri avversari hanno fatto tre canestri da tre punti in situazioni in cui avevamo difeso veramente bene ed è la cosa di cui sono più contento oggi.





Immaginavo che proprio questa partita non potesse cambiare il nostro trend negativo che stiamo vivendo ma vado per la mia strada, sono contento, i ragazzi hanno difeso con orgoglio e difensivamente è la miglior partita che facciamo da un po’. Le prestazioni individuali, quella di Spissu su tutti, ci fanno capire che avere il Covid condiziona ma siamo contenti di averlo rivisto in grande spolvero. Domenica dovremo ripartire dalla difesa, vogliamo vincere, migliorare e ottenere la migliore posizione nella griglia playoff. Sono focalizzato soprattutto affinché i ragazzi tornino a giocare nel modo giusto e oggi l’abbiamo fatto. Chiaramente abbiamo ancora cinque partite che serviranno anche per ritrovare quello smalto che abbiamo avuto per tanto tempo”.

La Dinamo Banco di Sardegna onora il classico con l’Olimpia Milano e combatte per 40’ con la corazzata meneghina: dopo aver subito l’avvio aggressivo di una Milano reduce dalle tre sconfitte in fila, la Dinamo si riporta a contatto. Dopo essere stato sotto di 11 lunghezze il Banco si prende l’inerzia e si riporta per due volte a -1 senza però riuscire a chiudere la rimonta. Milano firma un grande secondo tempo, bombardando da tre con un Zack Leday da 28 punti: alla Dinamo non basta un grande Spissu (24) e la sfida si chiude 73-85.