Convincente vittoria del Sassari calcio Latte Dolce contro il Carbonia

Mister Mariotti assiste al match dalla tribuna causa squalifica. In campo l’ex Agostinelli, panchina per l’altro ex Serra. Al 3’ Gigi Scotto la mette dalla sinistra, Paolo Palmas agevola per Christian Cali: tio alto sopra la traversa. Al 5’ Cappai sembra avere la palla buona in buona posizione, ma è fuorigioco. Sugli sviluppi Paolo Palmas in area appoggia fuori ancora per Christian Calì: buon la confusione, Manis si distende e para in angolo. Daniele Bianchi batte il corner, traversone calibrato per la testa di Luis Mukaj che incorna alla perfezione e regala il vantaggio ai suoi: 1-0. Al 10’, sfruttando una palla persa poco oltre la mediana, Piredda calcia a giro verso la porta sassarese: Kajus Urbietis è attento, si allunga e devia in calcio d’angolo. Al 13’ Mappai finisce a terra in rea e per Luongo è rigore: l’attaccante va sul dischetto, calcia dritto sulla traversa e il pareggio sfuma.





Padroni di casa propositivi, buone iniziative di Gigi Scotto e Luis Mukaj che però non hanno fortuna. Palla lunga per Dudu Kone: accelerazione, tentativo di tocco sotto porta e Manis dice no con sfera in corner. Sulla battuta testa di Nicolò Antonelli: Manis ci mette la mano e alza sopra la traversa. Secondo corner consecutivo: parabola perfetta per la testa di Gigi Scotto che schiaccia e insacca per il 2-0. Al 29’ Dudu Kone fugge ancora e viene atterrato in area, è rigore: Gigi Scotto sul dischetto, Manis è battuto ed è 3-0. Undicesima rete per il bomber. Biancocelesti convinti e consapevoli. German entra duro su Kajus Urbietis in presa, i due restano a terra per qualche istante soccorsi prontamente dai rispettivi staff medico fisioterapici: tutto si risolve fortunatamente, e il gioco riprende.





Sassaresi padroni della situazione. Due minuti di recupero segnalati a metà campo. Al 45’ palla buona per Paolo Palmas che non trova il tempo e lo spazio per il tiro ma serve largo Gigi Scotto. L’attaccante dà a Michele Pisanu, staffilata e nuovo corner per i biancocelesti. Si riparte ancora con Paolo Palmas ad impegnare Manis. Girandola di cambi per il Carbonia: dopo Fredrich, Piras dentro anche Cannas. Ammonizione per Michele Pisanu. Cappai impegna a terra Kajus Urbietis, biancocelesti in controllo. Al 13’ st Christian Calì spara di sinistro e va vicinissimo al poker. Cambio Carbonia: Maricca manda in campo Odianose. I sud isolani sono costretti ad arretrare e non trovano sbocchi, con i padroni di casa pronti invece ad approfittare di ogni spazio e di ogni errore. Al 20’ della seconda frazione di gioco è sempre 3-0. Al 22’ st Palombi centra in pieno la traversa, la palla sbatte sulla linea e sullo sviluppo Cappai in mezza rovesciata trova il colpo che vale il gol del 3-1.





Al 24’ st è Piredda stavolta a centrare la traversa (terza del match): avversario che ritrova verve e prova a dare ancora un senso al match. Fossati dà fiato a Christian Calì e Paolo Palmas: sul terreno di gioco Gigi Scanu e Giovanni Piga. Giallo per Mastino. Gianmarco Marcangeli rileva Dudu Kone. Al 35’ Piredda calcia dritto in porta su punizione da 30 metri: il gol riapre un match che sembrava chiuso, è 3-2. Giallo a Odianose. Gigi Scotto finisce a terra ma è nulla di fatto. Poi è punizione dal limite con secondo giallo per Mastino e conseguente rosso. Piredda resta a terra e serve un cambio: dentro l’ex Serra. Out anche Gigi cotto, toccato duro, e dentro Marcos Sartor. Sei i minuti di recupero. Il Carbonia prova a spingere.





I biancocelesti difendono il vantaggio. Fallo di Soumarè: secondo giallo e seconda espulsione per il Carbonia che chiude in 10. Fischio finale, è 3-2: seconda vittoria consecutiva per il Sassari Latte Dolce. Sassari Latte Dolce: Urbietis, Mukaj, Pertica, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (32’ st Macangeli), Pisanu, Scotto (44’ st Sartor), Calì (26’ st Piga), Palmas (26’ st Scanu). A disposizione: Garau, Arzu, Patacchiola, Grassi, Pulina. Allenatore: Fabio Fossati Carbonia: Manis, Mastino, Cestaro, Agostinelli (10’ st Cannas), Piredda (44’ st Serra), Palombi, Berman (1’ st Piras), Cappai, Isaia (1’ st Fredrich), Russu (14’ st Odianose), Soumare. A disposizione: Bigotti, Tetteh, Pischedda, Salvaterra. Allenatore Marco Mariotti (squalificato) Arbitro: Luongo di Napoli Guardalinee: Franzoni di Lovere e Minieri di Treviglio Reti: 7’ pt Mukaj (SSLD), 27’ pt e 29’ pt (rig.) Scotto (SSLD); 22’ st Palombi (CRB), 35’ st Piredda (CRB)

Un primo tempo autoritario e la capacità di reggere al ritorno del Carbonia lanciano il Sassari calcio Latte Dolce verso il secondo successo consecutivo. Succede di tutto, finisce 3-2 per Marco Cabecci e compagni. Ancora un infrasettimanale sulla strada del Sassari calcio Latte Dolce. Si gioca ancora al “Peppino Sua” di Usini, stavolta in una delle tante star isolane del girone G di serie D: avversario di turno il sorprendente Carbonia. Mister Fossati conferma in campo l’autore del gol vittoria di Latina, Christian Calì, e getta in mischia dal primo minuto Paolo Palmas.