Debutto amaro per le ragazze del Tennis Club Alghero

Sconfitte in singolare per la 3.2 Anastasia Ogno (doppio 6-2 dalla pari classifica Carolina Cicu) e per la 3.5 Claudia Bardino (6-0 6-4 contro la 3.4 Ginevra Ciafardini). Doppio vincente per le torresine Cicu e Chiara Pinna (3.1), 6-2 6-2 su Ogno e Razzuoli. Ora, spazio alla Pasqua. Poi, nella seconda giornata, domenica 11 aprile, il Tc Alghero osserverà un turno di riposo.

Inizia con una sconfitta l'avventura del Tc Alghero nel campionato femminile di serie C, la massima competizione regionale a squadre. 3-1 il risultato in favore della Torres, sui campi in terra battuta di Viale Adua. Il punto algherese è arrivato grazie a Chiara Razzuoli (3.4, che l'ha spuntata 4-6 6-4 7-6(3) su Livia Marrosu (3.2).