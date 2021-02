Vittoria al PalaMura della Key Estate Porto Torres

La squadra torna sul parquet amico e lo fa sconfiggendo la Farmacia Pellicanò di Reggio Calabria con il punteggio di 64-61.

I due punti ottenuti quest’oggi valgono la seconda vittoria consecutiva, ma soprattutto la matematica certezza di chiudere il girone B della Regular Season almeno al secondo posto. Nell’ultima giornata, in trasferta contro Cantù, i turritani avranno il compito di provare a ribaltare lo scontro diretto contro i lombardi.

Dopo un avvio di gara in cui le due squadre hanno fatto fatica in attacco, Mehiaoui si carica sulle spalle le sorti del GSD, supportato da un ottimo primo quarto di Bruno Falchi. La prima frazione, in sostanziale equilibrio, si chiude con i sardi avanti 16-12. Nei secondi dieci minuti, si segna ancora meno, Porto Torres sopperisce con la grinta all’assenza di Gomez, stringe i denti e rientra negli spogliatoi avanti, si, ma di misura (24-22).

Le due squadre rientrano in campo per il terzo quarto e il copione della gara va avanti sulla falsa riga dei primi venti minuti. Difese meglio degli attacchi ma Porto Torres, grazie all’apporto del suo leader Mehiaoui, trova il break che le consente di andare all’ultimo mini intervallo sul 47-40. Reggio Calabria non molla e il suo sussulto di orgoglio mette paura ai sardi. Sul 64-61, la Farmacia Pellicanò sbaglia la bomba del pari e i padroni di casa portano a casa due punti fondamentali.

TABELLINO

GSD KEYESTATE PORTO TORRES-FARMACIA PELLICANÒ REGGIO CALABRIA 64-61

PORTO TORRES: Mehiaoui 26, Simula 19, Falchi 12, Puggioni 3, Pedron 2, Sallis 2

REGGIO CALABRIA: Cardoso 26, Ranales 15, Hosseini 14, D’Anna 6