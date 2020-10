Costa Smeralda: nel Rally Storico il Trofeo a112 Abarth Yokohama

Organizzata fin dal 2010 dal Team Bassano, la Serie dedicata alle A112 ha avuto quest'anno un calendario ridotto a sole tre gare ma ha comunque offerto spunti ed episodi di agonismo e spettacolo. Al rally sardo erano undici gli equipaggi al via, otto dei quali hanno visto il traguardo del Molo Vecchio di Porto Cervo dopo due giorni di gara. Le sorti erano già praticamente decise prima del via dato che a Giacomo Domenighini e Vincenzo Torricelli bastavano i punti bonus della partenza per aggiudicarsi il titolo ma, in perfetto spirito del trofeo, si sono gettati nella mischia per onorare al meglio la vittoria e a tener alto il livello, è stata anche la sfida per le posizioni d'onore nella classifica finale.





Ne è nata un' avvincente bagarre che alla fine della prima tappa vedeva al comando Marcogino Dall'Avo e Manuel Piras davanti ad Ivo Droandi e Carlo Fornasiero seguiti da Francesco Mearini con Filippo Alicervi alle note. Oltre al ritiro di Domenighini per rottura del semiasse, la gara ha perso subito Massimo Gallione e Luigi Cavagnetto a causa di un'uscita di strada; nell'ultima prova da registrare lo scratch dei neo iscritti Giambattista Conti e Marco Demontis.





Domenighini rientra nella seconda tappa grazie al "super rally" e in testa alla gara si scatena la lotta fra i tre equipaggi aretini con Droandi che si avvicina a Dall'Avo, portandosi a soli 4"7 prima della decisiva "Aglientu" nella quale riesce a superare il rivale e festeggiare la prima vittoria nel Trofeo, imitando il fratello Orazio che vinse la gara d'apertura al Vallate Aretine. Detto dell testa a testa tra i primi due, il podio è stato completato da Mearini e Alicervi seguiti da Conti e Demontis.





Posizione numero cinque per Giuseppe Cazziolato e Giancarlo Nolfi, seguiti da Gabriele Ruzittu e Pasqua Pirina. In settima chiudono Denis Letey ed Erik Robbin, e concludono in ottava Domenighini e Torricelli. Oltre al ritiro di Gallione e Cavagnetto, si sono registrati quelli di Marco Gentile con Marina Frasson e di Franco Catgiu e Matteo Grosso. La classifica finale del Trofeo. Assoluta: 1. Domenighini 60, 2. Droandi Ivo 50, Fognani 35, 3. . Dall'Avo 45, 4 Mearini 39, 5. Droandi Orazio 35. - Over 60: 1. Domenighini Documenti e classifiche al sito web www.trofeoa112abarth.com

Pioggia e freddo che si sono sommate ad un percorso tecnico ed impegnativo hanno confezionato un Rally Storico Costa Smeralda, tosto e combattuto fino alla fine, che ha chiuso degnamente l'undicesima edizione del Trofeo A112 Abarth Yokohama.