La Futsal Alghero in trasferta a Elmas -Comincia il campionato

Va detto che, ad oggi, la situazione non è migliorata granchè anche se va considerata l’emergenza Covid che ha dilatato i tempi per la riapertura delle palestre scolastiche. Nonostante le difficoltà, Idili e compagni vogliono cominciare bene la nuova stagione, con determinazione e con la consapevolezza di avere anche maggiore esperienza rispetto al debutto di circa un anno fa. Per la trasferta di Elmas, mister Canu potrà contare anche sui due nuovi giocatori, Victor Trevisan e Luan Maza.





I brasiliani si sono aggregati al gruppo nelle scorse settimane, mettendosi subito a disposizione per farsi trovare pronti per l’esordio. L’obiettivo della società è mantenere la categoria, condizione indispensabile per dare corpo al progetto a lungo termine che si è prefissata, con un occhio di riguardo per i giovani. Proseguono, infatti, anche le attività della Futsal Alghero Academy, la prima scuola calcio & futsal in città.

Sabato 3 ottobre alle 16 parte ufficialmente la stagione 2020/21 della Futsal Alghero. La formazione giallorossa, al secondo anno consecutivo in serie C1, farà visita al temibile Elmas. La squadra guidata da mister Canu è reduce da un mese abbondante di preparazione, seppure contrassegnato da tante difficoltà per trovare palestre disponibili. Buona parte degli allenamenti si sono svolti sul sintetico e questo non ha certamente agevolato l’allenatore giallorosso.