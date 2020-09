La Alghero Marathon "accende i motori" - Giovanna Panai campionessa regionale dei 5 mila

I piccoli atleti, che potranno cimentarsi nella corsa ma anche nei salti e lanci, saranno seguiti da uno staff specializzato con istruttori laureati in scienze motorie ed attualmente insegnanti di educazione fisica alle scuole medie e superiori quali Daniela Zedda, Emanuela Colomba, l’allenatore Fidal Marco Ciccarella e Silvia Solinas.

Massima attenzione sarà ovviamente riservata alle disposizioni sanitarie previste in materia anti Covid a partire dal distanziamento lungo la pista di atletica e nelle pedane dei concorsi, l’igienizzazione della mani e delle attrezzature e la misurazione della temperatura ad inizio di ogni seduta. "Ci teniamo tantissimo – spiega Daniela Zedda - a sottolineare l’importanza di praticare sport all’aria aperta e nello specifico l’avvicinamento all’atletica leggera e di tutte quelle attività che diventano un valore aggiunto per qualsiasi disciplina sportiva. Io e tutti i miei compagni di viaggio siamo pronti e carichi per avviare e far divertire i giovanissimi con l’atletica".

Sempre in tema di attività su pista Giovanna Panai, tesserata da inizio 2020 con l’Alghero Marathon, si è laureata campionessa regionale individuale master (F50) sulla distanza dei 5000 metri. Nella mattinata di domenica 20 settembre, allo stadio dell’atletica leggera di Cagliari, ha vinto per distacco (20’51’’18) con un margine di 36 secondi su Graziella Campus e Cristina Sonedda rispettivamente seconda e terza classificate.





Per Giovanna Panai è stato il debutto assoluto su pista e nello specifico sulla distanza dei dodici giri e mezzo. "Gara molto dura e differenza notevole di corsa rispetto alla strada. Un mese fa allo stadio dei Pini-Tonino Siddi di Sassari avevo assaggiato cosa significa correre sulla pista disputando una gara master sui 3000 metri chiusa al secondo posto in dodici minuti netti. E’ stato molto emozionante salire sul podio in entrambe le occasioni".

L’attività su strada dell’Alghero Marathon prosegue con le uscite in gruppo del sabato e domenica mattina aperte a chiunque volesse avvicinarsi al mondo del running. L’edizione 2020 dell’Alghero Half Marathon e dei Diecimila è stata annullata causa Covid-19. Si guarda già al futuro con la quarta edizione messa in agenda per domenica 3 ottobre 2021.