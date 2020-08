Alghero: Battesimo per l'Alghero Accademy Calcio A5

PACCHETTO COMPLETO 4 APPUNTAMENTI: € 20.00 Incluse assicurazione, T-Shirt ufficiale & gadget, merenda terzo tempo e foto attestato. Possibile prenotare i gettoni singoli (Fino a esaurimento posti disponibili) a € 5,00 per lezione. Il clinic si svolgerà interamente al centro sportivo PGS Sporting di Via Fleming. Dal 14 settembre i corsi, ma non solo; stage, worklab, Juniorleague dedicata e finals Sardegna e Italiane e un'altro progetto in via di sviluppo che riguarderà i più grandicelli. Trovate tutti gli altri dettagli del progetto in homepage del nostro sito: pgssassari.it e nel dettaglio alla pagina dedicata ai corsi: https://www.pgssassari.it/programmazione-sportiva-20/21/ o se preferite alla pagina facebook PGS Sassari comitato provinciale.

Primi assaggi di nuova programmazione in casa PGS, dopo mesi di chiusura forzata si gettano le basi per la prossima stagione sportiva. Primo appuntamento venerdì 7 agosto e protagonista sarà l'accademia Calcio a 5 Alghero che si presenta (in vista dei corsi indoor & all'aperto in partenza dal 14 settembre appunto) con un clinic formativo (aperto a tutte le età dal 2013) di livello certificato: nel dettaglio gli appuntamenti: -VENERDI 7 AGOSTO dalle 18:00: CONOSCIAMO IL CALCIO A 5 -LUNEDI 10 AGOSTO dalle 18:00: LA TECNICA & IL MOVIMENTO -VENERDI 21 AGOSTO dalle 18:00: CONTROLLO & RICEZIONE -VENERDI 28 AGOSTO dalle 18:00: LA PRONTEZZA MENTALE & LA RAPIDITA' DI ESECUZIONE. INFO E ADESIONI: 3479204197; 3248005660 o compilando il form di adesione che trovate alla pagina dedicata del nostro sito.