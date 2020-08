Vento de l'Alguer 2020 - II Tappa. Trofeo Associazione “Giuseppe Freschi”

Su 30 iscritte, alla regata hanno partecipato un totale di 29 imbarcazioni suddivise in due classi: 13 in SPI e 16 NO-SPI. La procedura per la classe No-Spi è stata sospesa e ripetuta per inconvenienti tecnici. Con grande capacità Viva, timonata da Franco Moritto, dopo poco più di 2 ore e mezza ha tagliato il traguardo per prima sia in tempo reale, mantenendo la posizione anche in tempo compensato, ha guadagnato il podio della sua classe. Con poco distacco Ola Bonita, di Antonello Spada, ha confermato la sua ottima condizione classificandosi al secondo posto. Sull'ultimo gradino del podio si è posizionata Datenandi, di Stefano Macciocu, che migliora la prestazioni della precedente regata. Fuori dal podio, ma di grande rilievo, la performance di Evergreen, il piccolo comet timonato da Antonio Nerini. Partita alle 12:05 la classe SPI, sullo stesso percorso, ha riconfermato la vittoria di Buddhana di Giuseppe Rivieccio,primo a tagliare la linea di traguardo dopo 1:52:15''.





Ottima la prestazione di Gagliarda, di Niccolò Patetta, che riscatta la prova precedente posizionandosi al secondo posto; al suo seguito Keo di Gian Mario Catta, terzo classificato col suo ottimo equipaggio di allievi. Di grande impatto visivo, la discesa sul mare di 13 spinnaker colorati pieni di vento. Appuntamento in mare con la terza tappa del Vento de l'Alguer il 27 agosto con il Trofeo Maci.

Domenica scorsa nelle acque antistanti Alghero si è disputata la II tappa del Campionato Vento de l'Alguer, organizzato dalla sezione di Alghero della Lega Navale Italiana in collaborazione con il Consorzio del Porto, main sponsor della manifestazione. Il comitato di regata presieduto da Francesco Franceschini ha disposto la linea di partenza tra La Maddalenetta e Fertilia. Il vento inizialmente di 6 nodi, raddoppiato di velocità nel corso della regata, ha consentito il tracciamento del percorso con bastone iniziale orientato a libeccio, ritorno alla partenza, prosecuzione con percorso costiero verso Punta Giglio; una quarta boa è stata posizionata nelle vicinanze dell'allevamento ittico ormai in disuso, per indirizzare nuovamente le barche verso la boa di partenza e terminare il percorso arrivando a poppa della barca comitato, per un totale di 11 miglia.