Dinamo Banco di Sardegna: arriva Luca Gandini

La Dinamo Banco di Sardegna annuncia l’ingaggio del giocatore italiano Luca Gandini.



Classe 1985, 206 centimetri per 112 chilogrammi, Luca arriva dalla stagione disputata a Varese: centro italiano dal lungo curriculum, 14 stagioni tra serie A2 e B1, Gandini porta al gruppo allenato da coach Gianmarco Pozzecco esperienza e concretezza. Carriera.



Nato a Trieste il 7 novembre 1985, ha lo sport nel sangue: suo papà Rino era infatti il portiere della Triestina Calcio.



Dopo buoni esordi giovanili, muove i primi passi in B1 a Lumezzane sotto la guida di Eugenio Dalmasson.



Cresciuto di stagione in stagione fino a raggiungere i 27 minuti di media con 8 rimbalzi catturati a partita, nel 2009 approda a Verona in A dilettanti, qui disputa un buon campionato concludendo addirittura con 20 rimbalzi la gara decisiva per l’accesso ai playoff contro Treviglio e scrive una media di 6.9 punti e 7.3 rimbalzi a partita.







Dopo la buona stagione arriva la chiamata dell’Aquila Trento, in maglia bianconera disputa 32 partite per poi tornare nella sua città natale.



A Trieste disputa una buona annata e conquista la promozione nella massima serie, incorniciando un campionato da 8.3 punti e 7.9 rimbalzi di media in 29 minuti di utilizzo.



Nel 2013 fa ritorno a Verona dove resta due stagioni, qui vince la Coppa Italia di A2 Gold 2015.



Si sposta alla Pallacanestro Mantovana con cui gioca la seconda finale di Coppa Italia LNP.



In maglia Fortitudo Bologna nei due anni successivi arriva fino alla semifinale promozione, con coach Matteo Boniciolli in panchina, e vince la Supercoppa LNP 2016.



Nella stagione 2018-2019 è a Ravenna con cui ha centrato i playoff promozione chiudendo con 3.7 punti e 4 rimbalzi in 17 minuti di media.



Lo scorso anno ha disputato la stagione con la maglia della Pallacanestro Varese, interrotta in anticipo dall’emergenza Covid-19.