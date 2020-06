Antonella Cuccureddu vince il trofeo Ambrosio a Olbia - Nella categoria over 40

"Ho iniziato a giocare a 6 anni - dice - e dopo una lunga interruzione di ben oltre 20 anni ho ripreso da un anno questo meraviglioso sport ed aver raggiunto questo risultato è per me motivo di grande soddisfazione ". Una soddisfazione raggiunta peraltro con particolare impegno psico fisico visto che la ritrovata passione per il tennis si svolge all'interno di una quotidianità di compiti primari quali quello di mamma di 2 figlie, moglie e l'attività di collaborazione attiva con la scuola calcio del padre Antonello Cuccureddu. A margine del risultato sportivo di Antonella va detto che il movimento tennistico registra una partecipazione importante di appassionati il cui approccio all'attività agonistica, cosidetta minore, è fatto di sacrifici e rinunce che spesso avvengono nel silenzio generale . A volte anche per l'indifferenza degli stessi club di appartenenza che non ne promuovono adeguatamente l'attività e i risultati.

Se serviva una conferma al vecchio detto " la vita comincia a 40 anni " , l'algherese Antonella Cuccureddu se ne è fatta interprete vincendo nell'impianto del Tennis Club Terranova che si trova nella cittadella sportiva del Fausto Noce a Olbia, il Trofeo Ambrosio per la categoria 4.1 over 40 . L'atleta, che è tesserata con il Tennis Club Alghero, ha vinto il tabellone di 4 categoria con il punteggio 62 36 63 ed è arrivata alla la semifinale del tabellone di 3 categoria. Comprensibile la gioia della tennista algherese, sempre accompagnata dalla coach e istruttrice federale Anna Mura, che porta a casa un risultato insperato ottenuto peraltro con pieno merito.