Sassari calcio Latte Dolce: #iorestoacasa

Sino al 2 aprile - secondo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sono sospese tutte le attività biancocelesti e anche il complesso di via Leoncavallo resterà chiuso. Chiuso almeno sino a quella data e sino a che non saranno le autorità a disporre in merito.









Tutti uniti possiamo sconfiggere questo male ed è necessario uno sforzo comune. State a casa. State in serenità, tenete lontano - conclude la società sportiva - il panico e vivete responsabilmente e con razionalità .. perchèévinceremo, e alla fine porteremo a casa la vittoria più bella e sentita di sempre".

L'emergenza Corona virus non è certo un gioco, è una realtà da affrontare con massima attenzione e nel pieno rispetto delle regole. Ma il parallelo funziona, perché questa è una sfida che tutti noi vogliamo vincere. Ci sono delle regole, vogliamo seguirle, perché dobbiamo farlo e perché dobbiamo farcela, insieme. E allora giochiamo di squadra per vincere questa partita.