Judo: Marco Battino al comando della classifica nazionale cadetti 66 kg

Il prossimo appuntamento, adesso, è l'8 febbraio a Follonica, per la European judo cup, quindi il primo marzo a Genova per il trofeo internazionale Città di Colombo e tappa del Gran prix di judo che precede le qualificazioni ai campionati italiani cadetti il 5 aprile a Macomer e, poi, le finali il 9 è 10 maggio al Pala Pellicone al Lido di Ostia. Una competizione selettiva, che in finale lo ha visto contrapposto all'atleta partenopeo Ciro De Luca. Tra i due c'era già stato un precedente che aveva visto il napoletano uscire vincitore. E questa volta l'esperienza del sassarese non è bastata contro il suo avversario che lo ha costretto a incassare tre shido, tre sanzioni, l'ultima delle quali presa a un minuto dalla campanella. C'è comunque soddisfazione, perché la seconda piazza vale 150 punti nella ranking nazionale che fanno volare a quota 600 il judoka del "Sieni" che incrementa il suo distacco dagli altri atleti nella classifica nazionale cadetti 66 kg.

Un secondo posto su podio del trofeo internazionale Alpe Adria che vale il primo posto nella ranking nazionale a quota 600 punti. Marco Battino, la giovane promessa del Centro sportivo Guido Sieni, prosegue la sua scalata per la qualificazione ai campionati italiani di judo. A Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, il 17enne sassarese ha ben figurato in una pool di 98 atleti categoria cadetti 66 kg, raggiungendo, unico dei sardi, il secondo gradino del podio.