A Cagliari si respira la Coppa America: oltre Luna Rossa e Ineos è in arrivo il team neozelandese

A tre mesi dalla data di inizio del primo appuntamento agonistico della Coppa America, si vedono a Cagliari le prime uscite in contemporanea delle nuove barche volanti di Luna Rossa e Ineos Team UK. Per regolamento sono vietati gli allenamenti in mare combinati, nel senso che, nessuna delle barche può navigare vicino ad un'altra avversaria per confrontare velocità e livello di preparazione raggiunto. Però Inglesi ed italiani si sono trovati più volte ad uscire nello stesso istante dal porto. Poi, in mare, i due team hanno utilizzato ognuno uno spazio d'acqua diverso.





Le uscite delle due barche sono seguite, passo passo, da diversi mezzi a motore, tra cui, oltre a quelli di supporto del proprio team, ci sono i mezzi delle spie, e dei team avversari: per Ineos non c'è uscita che non sia seguita da gommone di di Luna Rossa, per gli allenamenti degli italiani non manca mai il gommone degli inglesi. Tutto nel massimo rispetto delle regole che vogliono i gommoni degli osservatori ad una certa distanza dalle barche. Nel frattempo la barca dei neozelandesi sta per imbarcarsi in un cargo che dovrebbe farla arrivare a Cagliari a fine Marzo. Al momento non si hanno notizie sulla data prevista di arrivo della barca americana di American Magic.