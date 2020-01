Dinamo Banco di Sardegna: OK per Dwight Coleby - Nuova energia biancoblu

Debutta come professionista nel 2018: il suo cammino inizia in Belgio, a Liegi, ma a dicembre viene richiamato dalle sirene del Giappone dove però il livello non corrisponde alle sue potenzialità. Ad aprile ritorna nella società belga dove chiude la stagione con 14 punti e 8 assist di media. La scorsa estate ha firmato con gli estoni del Kalev Kramo per il debutto in VTB League: l’esperienza però dura poco e Dwight si sposta in Turchia, sponda Sirgotam.net, dove viaggia con 14.1 punti e 7.6 rimbalzi di media. Nella sfida con Pinar firma una doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi, mentre contro Ankara -avversario della Dinamo in Basketball Champions League- scrive 23 punti.

La carriera. Frequenta la High School di Piney Woods nel Mississippi, dove chiude con oltre 20 punti e 15 rimbalzi di media a gara; dopo aver passato i primi due anni all’Università del Mississippi tenta il salto alla University of Kansas nell’anno da Junior, ma un infortunio nella preseason lo costringe allo stop per tutta la stagione. Ritorna in campo nel 2016-2017 e nell’anno da senior passa alla Western Kentucky University, dove trova la sua consacrazione. Qui firma la sua migliore stagione a livello collegiale, centra le Final Four del torneo NIT e chiude con 11.1 punti, 8 rimbalzi e 1.7 stoppate a partita, guadagnandosi una chiamata dai New Orleans Pelicans per la NBA Summer League di Las Vegas.