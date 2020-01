L'Audax Alghero sconfitta a Olbia

ZB IRON BRIDGE OLBIA-AUDAX ALGHERESE 7-2:





ZB IRON BRIDGE OLBIA: Vittorio, Meloni, Smuraglia, Inzaina, Losengo, Deiana, Brondolone, Datome, Tellier, Maciocco, Petardi.





AUDAX ALGHERESE: Puledda, Giron Pons, Oggianu, Sechi, Salvatore, Toro, Dettori, Moro, Sanna. Allenatore Antonio Baldino.





RETI: 4' Sanna, 16' Datome, 19' Tellier, 23' Datome, 8'st Tellier, 17'st Brondolone, 24'st Tellier, 26'st Petardi, 29' Moro.













Al 4', Andrea Sanna porta in vantaggio l'Audax. Gli olbiesi reagiscono e vanno tre volte in rete, con Emilio Datome al 16', Laurent Tellier al 19' ed ancora Datome al 23'. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 3-1. Al rientro in campo, gli olbiesi insistono e vanno ancora in gol con Tellier al 38', con Vincenzo Brondolone al 47', ancora con Tellier al 54' e con Berardino Petardi due minuti dopo. La sfida si chiude sulla seconda rete algherese, firmata da Andrea Moro ad un minuto dal termine. Da sottolineare, la bellissima accoglienza ed il festoso terzo tempo che ha unito le due squadre.