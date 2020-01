La Dinamo Banco di Sardegna blinda Matteo Boccolini fino al 2025

Matteo Boccolini, nato il 6 luglio 1974 a Porto San Giorgio, è professionista di lunga esperienza maturata prevalentemente sul fronte della pallacanestro in rosa e nelle Nazionali. Prima di approdare in Sardegna ha lavorato per dodici anni nelle Marche, fra Ancona e la serie B maschile, quindi è stato preparatore fisico del settore squadre nazionali Femminili con tanto di medaglia d'argento vinta ai Campionati Europei Under 16 del 2008, ed esperienze vissute al fianco della Nazionale Femminile Under 18. Ha ricoperto l'incarico di preparatore atletico per la Nazionale femminile senior per poi prestare la sua opera alla Libertas Bologna nel campionato di A2 dove, in due stagioni, ha conquistato Coppa Italia e scudetto Under 19. Matteo Boccolini è stato responsabile territoriale per le squadre nazionali maschili e femminili (2006- 2008), responsabile regionale Fip Marche maschile e femminile (2004-2008) e formatore regionale Fip Marche (CNA) per allenatori e tecnici. Oltre al basket ha collaborato con società di volley, atletica leggera (tecnico specialista Fidal) e diversi centri di rieducazione e riabilitazione. Sbarcato in Sardegna nel 2011 con la Dinamo Banco di Sardegna ha partecipato alla costruzione della storia del nuovo corso biancoblu. Nel suo palmares figurano due Coppe Italia (2014, 2015), due Supercoppe (2014, 2019), uno Scudetto (2015), due finali scudetto disputate e la Fiba Europe Cup vinta lo scorso anno.