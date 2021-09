Cagliari: Mai più sole - Rassegna per le donne operate di tumore ovarico

Rispettando le norme e le distanze di sicurezza dettate dal covid19, davanti a un buon tè, le pazienti potranno parlare a tu per tu, chiedere consigli e curiosità al professionista che da sempre rappresenta un imprescindibile punto di riferimento scientifico e umano per le Amiche di Mai Più Sole. Gli incontri sono rivolti a coloro che stanno vivendo una situazione legata alla malattia oncologica e desiderano confrontarsi e approfondire tematiche legate alla neoplasia ovarica. Possono aderire massimo 20 persone nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dal covid-19 e ogni partecipante deve rendersi disponibile alla misurazione della temperatura corporea e alla compilazione di un’autocertificazione. Per prenotarsi è necessario chiamare, mandare un sms o un messaggio whatsapp al numero 3773190071 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 20.

Al via la rassegna di Mai Più Sole e Fondazione Taccia 'Un tè con l’esperto' dedicata alle donne operate di tumore ovarico che incontreranno professionisti della sanità e del settore. L’iniziativa prevede degli appuntamenti che si svolgeranno nella sede di Mai Più Sole, in Via Baylle 70 a Cagliari, due sabati del mese dalle ore 10 alle ore 12 dal 25 settembre 2021 a febbraio 2022. Si affronterà il tumore ovarico a 360 gradi, infatti sarà possibile approfondire tematiche legate alla prevenzione, alla chirurgia ginecologica, alle terapie oncologiche, alla nutrizione, alla psiconcologia, allo sport, al mental coaching...Tanti i professionisti e le eccellenze, non solo isolane, che si sono messi a disposizione. La rassegna aprirà con il professor Antonio Macciò, professore ordinario dell’Università degli Studi di Cagliari e responsabile del reparto di Ginecologia oncologica dell’Ospedale Armando Businco di Cagliari.