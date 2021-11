Il ruolo dell’assistenza clienti nel futuro post-pandemico

Con un’assistenza clienti incentrata prima di tutto sulla persona, sui suoi bisogni reali, i brand avranno a disposizione una preziosissima carta vincente con cui rinsaldare la fedeltà del cliente, compiendo decisivi passi avanti verso la customer care del futuro. Da qualche tempo, infatti, chi contatta un’azienda per chiedere assistenza è alla ricerca di un’esperienza del tutto nuova, in cui la freddezza metallica delle voci telefoniche cede il passo a un tone of voice coinvolgente, caldo e gentile, ossia alla voce stessa di un brand che decide consapevolmente di scommettere tutto sulla persona che ha davanti, sul cliente e sulle sue necessità più intime, stabilendo con lui un contatto estremamente profondo.

Più vicini alle persone

Tra gli effetti lasciatici in eredità dal periodo del Covid-19, con tutte le sue chiusure e i distanziamenti forzati, c’è una rinnovata attenzione per l’essere umano, un riavvicinamento non soltanto fisico, ma anche emotivo. Le aziende, nelle loro campagne di marketing e di comunicazione online, dovranno rivolgersi ai loro target con linguaggi e approcci totalmente differenti, incentrati prima di tutto sugli aspetti umani del rapporto tra brand e consumatore. Tutto ciò, naturalmente, si riflette anche sul reparto dell’assistenza clienti, che più di ogni altro rappresenta il filo diretto tra il cliente finale e l’azienda. Si tratta di un rapporto tra persone, e deve essere portato avanti con le stesse modalità con cui curiamo le nostre relazioni private, anche quelle più intime, in modo tale che il cliente, sin dalle primissime fasi di interazione con il brand, finisca per sentirsi coccolato, soddisfatto, completamente a proprio agio e pronto ad acquistare.

Prima di potersi dedicare completamente alle persone, in ogni caso, è necessario che i reparti di assistenza clienti vengano strutturati in modo coerente, in modo tale che funzionino all’unisono con tutti gli altri dipartimenti e perfino con la direzione, fornendo così un servizio completo e soddisfacente sotto ogni punto di vista. Al giorno d’oggi, infatti, l’assistenza clienti è un tassello fondamentale della cosiddetta customer experience, un processo multiforme che comprende anche, in determinanti momenti, un’interazione diretta e personale con l’azienda, con l’obiettivo di richiedere un chiarimento o un supporto a distanza per la risoluzione di un problema tecnico.

Nuovi rapporti intrisi di umanità

L’assistenza clienti deve essere in grado di anticipare i bisogni del cliente, sorprendendolo continuamente con lo scopo di lasciargli nell’animo una sensazione simile all’appagamento. Altrettanto importante, da questo punto di vista, è che l’attività di customer care non si limiti al reparto di assistenza clienti, ma che venga invece estesa anche a tutti gli altri colleghi, fino ad arrivare al CEO, il quale – anche inconsapevolmente – può diventare per pochi istanti il tramite tra la sua azienda e il consumatore, anche con un piccolo consiglio o un suggerimento scambiati velocemente al telefono, o con un sorriso e una stretta di mano nel corso di una visita aziendale.

Per contare su un team efficace, è assolutamente necessario che le persone incaricate dell’assistenza clienti abbiano ben chiaro in mente il loro ruolo, i loro obiettivi. Ugualmente importante sarà analizzare e verificare i risultati raggiunti – come il tempo di elaborazione delle domande, i casi risolti o il punteggio di soddisfazione del cliente -, cercando sempre di intervenire tempestivamente laddove si notassero dei rallentamenti o delle sgradevoli impasse nella risoluzione di una task.

Un’assistenza clienti efficace è un assoluto imperativo per qualsiasi azienda. È anche per questo che numerosi players nel campo dei giochi d’azzardo e dei casinò online hanno deciso di investire molto su questo reparto: nel richiedere chiarimenti sui bonus all’interno delle piattaforme online di gioco, ad esempio, i giocatori italiani si troveranno davanti un’assistenza clienti estremamente semplice da contattare, capace di risolvere i problemi e di fugare ogni dubbio nel giro di pochi minuti. Questo genere di assistenza è parte integrante dell’esperienza di gioco, e insieme alle recensioni sui migliori casinò, ai suggerimenti e alle utilissime guide per gli utenti rappresenta uno dei cardini fondamentali attorno a cui ruota il successo di queste piattaforme. L’obiettivo è estremamente semplice: assicurare ad ognuno un’esperienza di gioco sicura, divertente e priva di problemi.

Il futuro dell’assistenza clienti è legato soltanto in parte ai nuovi software aziendali, alle tecnologie all’avanguardia con cui velocizzare i processi lavorativi. Nel lungo periodo, ma anche nel presente, l’unico vero elemento differenziante sarà la modalità con cui si costruisce l’approccio con la persona, che dovrà essere posta sempre più al centro di ogni attività svolta dal brand.