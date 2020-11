Cagliari: Palazzo Doglio super star in Europa

Il riconoscimento di “miglior nuovo hotel in Europa” si deve senza dubbio al grande impegno dello staff della struttura - inaugurata lo scorso Febbraio nel centro di Cagliari - formato in gran parte da allievi del Forte Village, sotto la guida del Direttore Generale Dino Mitidieri, che in meno di un anno hanno saputo portare il loro savoir-faire in una realtà urbana ed accessibile.





Un progetto reso possibile grazie alla visione e al coraggio imprenditoriale degli azionisti che hanno intravisto la possibilità di valorizzare l'offerta turistica nel capoluogo sardo, uno dei tesori nascosti d’Italia, con una struttura di caratura internazionale che si aprisse anche al mercato locale. Un luogo dove i diversi mondi dell’hôtellerie, dell’alta cucina, dello shopping, del benessere e dell’anima residenziale si sono coniugati in perfetta armonia, facendolo diventare in pochi mesi l’indirizzo più prestigioso di Cagliari.





Tra i tanti eventi organizzati il calendario delle “Notti Stellate” presso L’Osteria del Forte e la sua proposta di esclusive cene a quattro mani che, a partire dal mese di Luglio, hanno visto protagonista l’Executive Chef Alessandro Cocco insieme ad alcuni fra i più rinomati chef stellati come Andrea Berton, Massimiliano Mascia, Fabio Pisani, Matteo Grandi e Alessandro Breda; il format vincente delle “Cantine alla Corte” che ha accolto gran parte delle più rinomate Cantine sarde per cene pensate ad-hoc per esaltare le unicità dei vini locali; la rassegna “Musica a Corte”, il cartellone di appuntamenti musicali en plein air dove la Corte si è trasformata in un elegante teatro a cielo aperto, nel cuore della città.





L’indiscusso legame con il territorio di Palazzo Doglio si traduce anche in un forte impegno sociale a supporto del comitato regionale di AIRC e nella collaborazione con Summer Mode per l’importante raccolta fondi a sostegno dell’ospedale Businco di Cagliari. In questi giorni sono state lanciate delle nuove iniziative, dedicate ai cittadini di Cagliari e ai residenti della Sardegna, con l'obiettivo di far scoprire questo autentico gioiello 'sardo' in tutte le sue sfaccettature.

È Palazzo Doglio il vincitore del prestigioso “Europe’s Leading New Hotel”, uno degli ambiti riconoscimenti annunciati dall’organizzazione dei World Travel Awards, gli Oscar del Turismo che, dal 1993, premiano le eccellenze dell’industria turistica internazionale che si sono distinte nel corso dell’anno per la qualità dei servizi offerti.