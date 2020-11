Alitalia: prorogato il programma Mille Miglia

Le miglia accumulate potranno essere utilizzate fino al 31 gennaio 2022 per richiedere biglietti premio, sconti sui biglietti Alitalia e servizi accessori al viaggio. Viene inoltre prorogata fino a marzo 2022, l’appartenenza ai club esclusivi del Programma. I soci Freccia Alata Plus, Freccia Alata e Ulisse, in scadenza a marzo 2021, potranno quindi usufruire dei benefici a loro dedicati per un anno in più. Con oltre 6 milioni di soci, 24 compagnie aeree partner e 50 partner commerciali tra cui American Express, Booking.com e Avis, il Programma MilleMiglia è dal 1992 tra i programmi di fidelizzazione di maggior successo in Italia.





Compagno di viaggio di tutti i volatori, frequenti e occasionali, il Programma dedica speciali iniziative anche ai più giovani (con MilleMiglia Young e MilleMiglia Kids) e alle piccole e medie imprese (con Alitalia BusinessConnect). L’iscrizione al Programma MilleMiglia è semplice e gratuita: i nuovi soci riceveranno un bonus di benvenuto di 2.000 miglia, riconosciuto al primo accumulo di miglia, effettuato con Alitalia o con uno dei partner del Programma, entro 4 mesi dalla data di iscrizione.





Inoltre, tutti i soci possono avere sempre a disposizione la propria Carta MilleMiglia in formato digitale sullo smartphone. Basta accedere all’App Alitalia e scaricarla su Google-Pay o Apple wallet. Maggiori informazioni sulle caratteristiche e funzionalità del Programma sono disponibili nella sezione MilleMiglia del sito alitalia.com.

