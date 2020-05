Alghero: la rete idrica diventa "intelligente"

Gli ottanta chilometri di rete idrica di Alghero divisi in distretti telecontrollati e dotati di apparecchiature che regoleranno portate e pressioni.







Abbanoa sta procedendo con gli interventi di ingegnerizzazione del sistema idrico cittadino avviato l’anno scorso con una campagna di monitoraggio dei principali snodi e dei serbatoi.



Ciò ha consentito di studiare nel dettaglio le criticità e delineare gli interventi necessari a rendere efficiente la rete garantendone una migliore gestione.







Ora sono in corso gli interventi che porteranno all’installazione di particolari strumentazioni di sezionamento, distrettualizzazione, misure e telecontrollo.







I distretti. La rete idrica cittadina sarà divisa in 9 distretti idraulici: Centro storico, Vittorio Emanuele-Marina, Mazzini-Carrabuffas, Manzoni-De Gasperi, Sant’Anna, Il Carmine, Pietraia alta, Pietraia bassa e Fertilia.



Ognuno avrà una propria regolazione in base alle reali esigenze di portate e pressioni.







Non solo: la distrettualizzazione delle reti consente, in casi di guasti, di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato.



Tutto questo grazie all’installazione di particolare apparecchiature la cui installazione è in corso.







Martedì 19 maggio 2020 i tecnici saranno a lavoro lungo via Sant’Agostino dove saranno installate due nuove saracinesche di sezionamento agli incroci con le vie Verdi e Nuoro.



Gli interventi saranno effettuati dalle 8 alle 18.



Durante questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione nel tratto di via Sant’Agostino tra i due incroci, in via Nuoro, in via Verdi e nel tratto di via Tarragona tra le vie Manzoni e Nuoro.







Giovedì 21 maggio 2020 i tecnici procederanno all’installazione di un’ulteriore saracinesca di sezionamento all’angolo tra le vie Manzoni e Giovanni XXIII. Sempre tra le 8 e le 18 si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione nel tratto di via Giovanni XXIII compreso tra le vie Nazioni Unite e Manzoni, nel tratto di via Manzoni compreso tra le vie Giovanni XXIII e Fratelli Kennedy.







Reti intelligenti.



L’operazione rientra nel programma di ingegnerizzazione delle reti che il Gestore sta portando avanti tramite imprese altamente specializzate.



Alghero è tra i primi trenta Comuni interessati dal progetto “Reti intelligenti” che si svolge a partire da un'indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l'esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate.







Alla fase di monitoraggio segue la "diagnosi", ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili (installazione di valvole regolatrici, sostituzione delle condotte, etc.), al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale ("prognosi").





La strategia di Abbanoa prevede un cambiamento radicale del tradizionale - e il più delle volte inefficace- paradigma di intervento sulle reti: non si può pensare di sostituire sistematicamente tutte le tubazioni con risorse infinite; si devono piuttosto concentrare gli sforzi per rendere intelligenti le reti esistenti agendo sulle cause che generano le dispersioni: in primis gli sbalzi di pressione e la presenza di aria nelle condotte.