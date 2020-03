Alghero: sull'aeroporto ci scrive un lettore - "Necessario un minimo di servizio"

Se, come spesso accade, al distaccamento militare vi fosse la necessità di avere il mezzo idoneo al trasbordo di un barellato su un volo umanitario come si farebbe? Se a causa di maltempo vi fosse un possibile dirottamento su quello scalo chi potrebbe garantire quel servizio? Un servizio cosi importante potrebbe avvenire solo tramite l’aeroporto di Cagliari??? Spero vivamente che questo problema sia stato analizzato e che un minimo di personale possa essere messo quanto prima in servizio perché veramente, in questa fase cosi delicata, non ci possiamo permettere di sottovalutare problemi di questo tipo. Per il bene di tutti i cittadini spero si possa chiarire ogni dubbio. Vi prego diamo visibilità anche a questo problema. Saluti.









Lettera firmata.

