Una ritrattista sassarese debutta nel prestigioso Catalogo dell'Arte Moderna

Manuela Dore, ritrattista sassarese residente a Valledoria, fa oggi il proprio esordio sull’autorevole volume, aggiungendo così un ulteriore merito alla sua carriera artistica dopo esser già stata selezionata e pubblicata dagli annuari L’Elite 2020 (46^ edizione) e Artisti ’21. Annuario Internazionale d’Arte Contemporanea (con contributi di Angelo Crespi, Vittorio Sgarbi e dello scomparso Philippe Daverio).





Pittrice autodidatta, specializzata in ritratti a carboncino e pastello che la critica d’arte Leonarda Zappulla nell’annuario Artisti ’21 ha definito “di rara bellezza e intensità dove la sapienza delle sfumature e dei chiaroscuri esalta i dettagli”, Manuela Dore è presente all’interno del CAM con le opere Meryl Streep (2021, carboncino e pastello su cartoncino), Sandra Bullock (2021, pastello su cartoncino) e Paul McCartney (2019, carboncino su cartoncino). Quest’ultimo, insieme ad altri 21 lavori, è stato recentemente esposto al pubblico durante la mostra personale “I volti e la musica della Swinging London”, svoltasi lo scorso agosto a Valledoria (SS), con la quale la pittrice sarda ha reso omaggio al magico mondo della Londra degli anni sessanta. La produzione artistica di Manuela Dore è visionabile sul sito www.manueladoreritratti.it

Lo scorso 26 novembre a Milano, presso la Sala Dino Buzzati della Fondazione Corriere della Sera, si è svolta la presentazione al pubblico e alla stampa del Catalogo dell’Arte Moderna (CAM), pubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori e giunto oramai alla 57^ edizione. Presentato per la prima volta nel 1962, il CAM è il più longevo e prestigioso annuario d’arte edito in Italia. Un punto di riferimento insostituibile per galleristi, collezionisti e appassionati, distribuito in tutte le librerie e, dal gennaio 2022, accessibile dal sito www.catalogoartemoderna.it . Carlo Motta, il responsabile editoriale, afferma che il CAM “si conferma una baia accogliente in cui il mondo dell’arte ama ritrovarsi”. Per un artista quindi, essere inserito accanto a maestri quali Modigliani, De Chirico e Schifano e veder documentata la propria produzione artistica è un assoluto motivo di orgoglio.