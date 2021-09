Alghero: libri, pane e vino per il Cavidani Alguerès

Inizia oggi nell'ex mercato della frutta in via Sassari Cavidani alguerés : parole, suoni e profumi nel settembre algherese , la rassegna promossa dall’associazione culturale Edicions de l’Alguer , che presenterà le sue nuove opere editoriali in cinque serate dedicate ad autori e studi algheresi, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Alle 17 sarà illustrata la nuova collana in coedizione con la Diocesi di Alghero-Bosa:saranno presentati i nuovi volumi: “Matrimoni sia fet” di Rita Pisoni (con una introduzione di S.E. padre Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa) e “Porgerò l’orecchio a un proverbio” di don Paolo Secchi e l’inserimento nella collana delle ristampe dei volumi sull’Inquisizione vescovile già editati di Alessandra Derriu. A seguire una degustazione dei vini delle Tenute Delogu, guidata dall’enogastronomo Giuseppe Izza, accompagnata dal pane del panificio Oggiano. Alle 20,30 Adiós amor , concerto del cantautore algherese Franco Cano, con Valentino Cubeddu (piano e tastiere), Matteo Malgari (batteria e percussioni) e Daniele Pistis (basso e chitarre) e il maestro di lanueddas Dante Tangianu. Ospiti della serata due fra le interpreti più note e amate della storia della canzone algherese: Gina Marrosu e Daniela Mulas. Per evitare code e in conformità alle disposizioni anti-pandemiche, è consigliato prenotare sul sito dell’Associazione: https://www.edla.it/activitats