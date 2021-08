Cultura Villanova Monteleone: venerdì "L'Italia degli intigri" in piazza Raimondo Piras

Ultimo appuntamento estivo della Rassegna “Libriamoci - Liberiamoci: Libri per uscire” il 6 agosto 2021 con la presentazione del libro del giornalista e scrittore Fabio Isman “Andare per l'Italia degli Intrighi” (Ed. Il Mulino) organizzata dall’Associazione Cultura Interrios di Villanova Monteleone con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione della libreria Il Labirinto di Alghero. All’incontro, che prenderà il via alle ore 20,30 nella Piazza Raimondo Piras adiacente Su Palatu, sarà presente l’autore Fabio Isman. E’ giornalista e scrittore, dal 1970 al dicembre 2009 ha fatto parte della redazione de Il Messaggero di Roma, dove è stato inviato speciale. Tutti gli argomenti presenti nel libro sono molto interessanti, si parte dagli attentati di Piazza Fontana a Milano, piazza della Loggia a Brescia, della stazione di Bologna, del sequestro Moro via Fani a Roma, la base di Gladio, in Sardegna dove la struttura paramilitare appartenente alla rete internazionale Stay-behind aveva una base segretissima in località Poglina, servizi segreti, P2, caso Sindona, Banco ambrosiano.